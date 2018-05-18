Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 3,41 3,60 -5,28 Kardemir (D) 4,91 5,16 -4,84 İhlas Holding 0,34 0,35 -2,86 Emlak Konut GMYO 2,33 2,39 -2,51 Mavi Giyim 44,80 45,80 -2,18 Türk Traktör 54,05 55,10 -1,91 Netaş Telekom. 9,57 9,75 -1,85 TAV Havalimanları 21,44 21,84 -1,83 İş GMYO 1,10 1,12 -1,79 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 1,90 -1,58 ASELSAN 24,00 24,36 -1,48 Galatasaray Sportif 2,15 2,18 -1,38 Turcas Petrol 1,94 1,96 -1,02 Trakya Cam 4,18 4,22 -0,95 Aksa 11,64 11,75 -0,94 Bera Holding 2,24 2,26 -0,88 Göltaş Çimento 48,46 48,88 -0,86 İhlas Gayrimenkul 1,16 1,17 -0,85 T.S.K.B. 1,24 1,25 -0,80 Deva Holding 3,82 3,85 -0,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

