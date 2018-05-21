Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,31 -6,45 Bera Holding 2,16 2,24 -3,57 Galatasaray Sportif 2,08 2,15 -3,26 Tüpraş 99,90 103,20 -3,20 Ülker Bisküvi 18,22 18,82 -3,19 Odaş Elektrik 4,75 4,90 -3,06 GSD Holding 0,80 0,82 -2,44 T.S.K.B. 1,21 1,24 -2,42 Migros Ticaret 19,00 19,44 -2,26 Petkim 4,84 4,95 -2,22 Ford Otosan 58,80 60,10 -2,16 Emlak Konut GMYO 2,28 2,33 -2,15 Ayen Enerji 3,78 3,86 -2,07 Kordsa Teknik Tekstil 6,78 6,92 -2,02 ICBC Turkey Bank 5,16 5,26 -1,90 Koç Holding 13,58 13,84 -1,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,14 6,25 -1,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,35 3,41 -1,76 Datagate Bilgisayar 5,76 5,86 -1,71 TAV Havalimanları 21,08 21,44 -1,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

