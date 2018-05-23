Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,62 1,80 -10,00 Gözde Girişim 3,13 3,38 -7,40 Global Yat. Holding 3,65 3,90 -6,41 Datagate Bilgisayar 5,33 5,68 -6,16 Ayen Enerji 3,50 3,72 -5,91 Odaş Elektrik 4,42 4,66 -5,15 Alarko Holding 4,83 5,08 -4,92 Sasa Polyester 9,28 9,70 -4,33 Galatasaray Sportif 2,02 2,11 -4,27 Pegasus 25,46 26,58 -4,21 Bera Holding 2,05 2,14 -4,21 Petkim 4,65 4,84 -3,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85 Kardemir (D) 4,84 5,03 -3,78 Tümosan Motor ve Traktör 5,11 5,31 -3,77 Metro Holding 1,04 1,08 -3,70 Ülker Bisküvi 17,66 18,32 -3,60 Borusan Mannesmann 9,45 9,80 -3,57 Albaraka Türk 1,38 1,43 -3,50 İhlas Gayrimenkul 1,14 1,18 -3,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

