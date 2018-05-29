Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,00 1,05 -4,76 Trakya Cam 4,17 4,36 -4,36 Odaş Elektrik 4,64 4,85 -4,33 Şişe Cam 4,19 4,34 -3,46 Netaş Telekom. 9,67 10,00 -3,30 Fenerbahçe Futbol 43,70 45,14 -3,19 Anadolu Cam 2,78 2,87 -3,14 Koç Holding 14,61 15,06 -2,99 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,58 5,75 -2,96 İhlas Holding 0,36 0,37 -2,70 Yataş 24,86 25,52 -2,59 Akbank 8,58 8,80 -2,50 Petkim 4,70 4,82 -2,49 Turkcell 12,93 13,25 -2,42 Ayen Enerji 3,46 3,54 -2,26 Borusan Mannesmann 9,59 9,81 -2,24 Garanti Bankası 9,33 9,53 -2,10 Anel Elektrik 2,52 2,57 -1,95 Bera Holding 2,04 2,08 -1,92 Tekfen Holding 15,30 15,59 -1,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

