Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 5,90 6,43 -8,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,32 5,58 -4,66 Netaş Telekom. 9,28 9,67 -4,03 İş Bankası (C) 6,28 6,48 -3,09 Emlak Konut GMYO 2,32 2,39 -2,93 Eczacıbaşı İlaç 3,57 3,67 -2,72 GSD Holding 0,76 0,78 -2,56 Turkcell 12,61 12,93 -2,47 Bim Mağazalar 69,85 71,60 -2,44 Koza Altın 48,50 49,70 -2,41 Ereğli Demir Çelik 11,61 11,88 -2,27 Tüpraş 105,60 108,00 -2,22 Net Holding 1,76 1,80 -2,22 Borusan Mannesmann 9,40 9,59 -1,98 Petkim 4,61 4,70 -1,91 Koza Madencilik 8,38 8,54 -1,87 Akbank 8,42 8,58 -1,86 İş GMYO 1,06 1,08 -1,85 Anadolu Cam 2,73 2,78 -1,80 Kardemir (D) 4,96 5,05 -1,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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