FİNANS

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 19:18 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 5,90 6,43 -8,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,32 5,58 -4,66 Netaş Telekom. 9,28 9,67 -4,03 İş Bankası (C) 6,28 6,48 -3,09 Emlak Konut GMYO 2,32 2,39 -2,93 Eczacıbaşı İlaç 3,57 3,67 -2,72 GSD Holding 0,76 0,78 -2,56 Turkcell 12,61 12,93 -2,47 Bim Mağazalar 69,85 71,60 -2,44 Koza Altın 48,50 49,70 -2,41 Ereğli Demir Çelik 11,61 11,88 -2,27 Tüpraş 105,60 108,00 -2,22 Net Holding 1,76 1,80 -2,22 Borusan Mannesmann 9,40 9,59 -1,98 Petkim 4,61 4,70 -1,91 Koza Madencilik 8,38 8,54 -1,87 Akbank 8,42 8,58 -1,86 İş GMYO 1,06 1,08 -1,85 Anadolu Cam 2,73 2,78 -1,80 Kardemir (D) 4,96 5,05 -1,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandıGergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı
Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyorPegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada en çok değer kaybeden hisseler

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

Ordu'da mobil köy yumurtası servisi

Ordu'da mobil köy yumurtası servisi

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.