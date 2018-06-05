Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,48 1,60 -7,50 Kardemir (D) 4,50 4,82 -6,64 Fenerbahçe Futbol 40,06 42,40 -5,52 MLP Sağlık 14,70 15,53 -5,34 Koza Madencilik 8,42 8,84 -4,75 ICBC Turkey Bank 5,00 5,24 -4,58 Petkim 4,42 4,61 -4,12 Gözde Girişim 2,82 2,94 -4,08 Doğan Holding 0,95 0,99 -4,04 Emlak Konut GMYO 1,97 2,05 -3,90 İpek Doğal Enerji 7,49 7,79 -3,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85 Pegasus 25,84 26,86 -3,80 Albaraka Türk 1,31 1,36 -3,68 Park Elek.Madencilik 2,75 2,85 -3,51 Çemtaş 5,10 5,28 -3,41 Şekerbank 1,19 1,23 -3,25 Sabancı Holding 8,82 9,11 -3,18 Mavi Giyim 46,36 47,88 -3,17 Doğuş Otomotiv 7,03 7,26 -3,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

