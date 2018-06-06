Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 52,50 58,15 -9,72 Şok Marketler 9,46 10,05 -5,87 Koza Altın 48,60 51,45 -5,54 Mavi Giyim 44,10 46,36 -4,87 Türk Hava Yolları 15,27 16,00 -4,56 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,44 3,59 -4,18 MLP Sağlık 14,10 14,70 -4,08 Anel Elektrik 2,31 2,40 -3,75 Fenerbahçe Futbol 38,60 40,06 -3,64 Migros Ticaret 18,79 19,50 -3,64 Kordsa Teknik Tekstil 6,64 6,89 -3,63 Coca Cola İçecek 35,00 36,30 -3,58 Arçelik 15,01 15,56 -3,53 Ülker Bisküvi 16,71 17,29 -3,35 Galatasaray Sportif 1,76 1,82 -3,30 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,57 1,62 -3,09 Banvit 11,61 11,97 -3,01 Tofaş Oto. Fab. 23,50 24,22 -2,97 GSD Holding 0,66 0,68 -2,94 T.S.K.B. 1,02 1,05 -2,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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