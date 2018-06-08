FİNANS

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 19:06 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 9,11 10,34 -11,90 Türk Hava Yolları 13,47 15,15 -11,09 Kardemir (D) 4,15 4,57 -9,19 Koza Madencilik 7,65 8,34 -8,27 Yataş 20,72 22,38 -7,42 Ereğli Demir Çelik 10,32 11,11 -7,11 Pegasus 24,32 26,08 -6,75 Banvit 10,95 11,63 -5,85 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,85 6,20 -5,65 Türk Traktör 48,70 51,60 -5,62 Gözde Girişim 2,73 2,89 -5,54 İpek Doğal Enerji 7,75 8,20 -5,49 Park Elek.Madencilik 2,65 2,80 -5,36 Koza Altın 48,00 50,65 -5,23 Ayen Enerji 3,53 3,72 -5,11 Karsan Otomotiv 1,38 1,45 -4,83 Odaş Elektrik 4,05 4,25 -4,71 Mavi Giyim 41,30 43,30 -4,62 İhlas Gayrimenkul 1,04 1,09 -4,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,36 3,52 -4,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdiYerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağızSağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada en çok değer kaybeden hisseler

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Sabuncubeli tünelleri açılışa hazırlanıyor

Sabuncubeli tünelleri açılışa hazırlanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Erdoğan Demirören'in vefatı

Erdoğan Demirören'in vefatı

İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu

İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu

Beymen Club Ataşehir Palladium'da açıldı

Beymen Club Ataşehir Palladium'da açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.