Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 9,11 10,34 -11,90 Türk Hava Yolları 13,47 15,15 -11,09 Kardemir (D) 4,15 4,57 -9,19 Koza Madencilik 7,65 8,34 -8,27 Yataş 20,72 22,38 -7,42 Ereğli Demir Çelik 10,32 11,11 -7,11 Pegasus 24,32 26,08 -6,75 Banvit 10,95 11,63 -5,85 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,85 6,20 -5,65 Türk Traktör 48,70 51,60 -5,62 Gözde Girişim 2,73 2,89 -5,54 İpek Doğal Enerji 7,75 8,20 -5,49 Park Elek.Madencilik 2,65 2,80 -5,36 Koza Altın 48,00 50,65 -5,23 Ayen Enerji 3,53 3,72 -5,11 Karsan Otomotiv 1,38 1,45 -4,83 Odaş Elektrik 4,05 4,25 -4,71 Mavi Giyim 41,30 43,30 -4,62 İhlas Gayrimenkul 1,04 1,09 -4,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,36 3,52 -4,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

