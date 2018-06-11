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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 8,88 9,52 -6,72 Yataş 19,42 20,72 -6,27 İhlas Holding 0,33 0,35 -5,71 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,53 5,85 -5,47 MLP Sağlık 12,76 13,44 -5,06 Çemaş Döküm 2,11 2,22 -4,95 İhlas Gayrimenkul 0,99 1,04 -4,81 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,49 1,56 -4,49 ICBC Turkey Bank 4,60 4,81 -4,37 Tekfen Holding 14,57 15,15 -3,83 Bera Holding 1,88 1,95 -3,59 Odaş Elektrik 3,93 4,05 -2,96 Karsan Otomotiv 1,34 1,38 -2,90 Ak Enerji 0,68 0,70 -2,86 Ayen Enerji 3,43 3,53 -2,83 Yapı ve Kredi Bank. 2,46 2,53 -2,77 Koza Altın 46,70 48,00 -2,71 Gözde Girişim 2,66 2,73 -2,56 Ülker Bisküvi 18,64 19,11 -2,46 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,28 3,36 -2,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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