Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,20 5,53 -5,97 Türk Hava Yolları 13,25 14,07 -5,83 Koza Altın 44,54 46,70 -4,63 Netaş Telekom. 8,27 8,66 -4,50 Coca Cola İçecek 34,34 35,94 -4,45 Şişe Cam 4,30 4,50 -4,44 Anadolu Efes 23,78 24,70 -3,72 Koç Holding 14,17 14,66 -3,34 Enka İnşaat 4,15 4,29 -3,26 Tofaş Oto. Fab. 23,80 24,60 -3,25 Gözde Girişim 2,58 2,66 -3,01 Banvit 10,59 10,88 -2,67 Mavi Giyim 40,04 41,12 -2,63 Pegasus 24,22 24,86 -2,57 Emlak Konut GMYO 1,92 1,97 -2,54 TAV Havalimanları 22,08 22,64 -2,47 Global Yat. Holding 3,67 3,76 -2,39 Tümosan Motor ve Traktör 4,55 4,66 -2,36 Fenerbahçe Futbol 34,68 35,50 -2,31 Koza Madencilik 7,33 7,50 -2,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

