Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,07 1,18 -9,32 Koza Altın 40,48 44,54 -9,12 Koza Madencilik 6,75 7,33 -7,91 Gözde Girişim 2,40 2,58 -6,98 Ford Otosan 60,75 65,00 -6,54 MLP Sağlık 12,30 13,10 -6,11 Sasa Polyester 8,45 8,99 -6,01 İpek Doğal Enerji 7,24 7,69 -5,85 ICBC Turkey Bank 4,32 4,57 -5,47 Global Yat. Holding 3,47 3,67 -5,45 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,41 1,49 -5,37 Ayen Enerji 3,46 3,65 -5,21 İhlas Gayrimenkul 0,92 0,97 -5,15 Bera Holding 1,78 1,86 -4,30 Çemaş Döküm 2,08 2,17 -4,15 Fenerbahçe Futbol 33,32 34,68 -3,92 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85 Sabancı Holding 8,67 9,01 -3,77 Yapı ve Kredi Bank. 2,35 2,44 -3,69 Kordsa Teknik Tekstil 6,03 6,25 -3,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

