Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 13,61 14,00 -2,79 ASELSAN 20,50 21,06 -2,66 Petkim 4,28 4,39 -2,51 Vakıflar Bankası 4,89 5,01 -2,40 Enerjisa Enerji 6,30 6,45 -2,33 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,92 -2,17 Mavi Giyim 39,34 40,20 -2,14 İş GMYO 0,92 0,94 -2,13 Fenerbahçe Futbol 32,76 33,32 -1,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,52 3,58 -1,68 Park Elek.Madencilik 2,48 2,52 -1,59 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,39 1,41 -1,42 Halk GMYO 0,75 0,76 -1,32 Borusan Mannesmann 8,25 8,35 -1,20 Türk Telekom 5,16 5,21 -0,96 Şişe Cam 4,13 4,17 -0,96 ICBC Turkey Bank 4,28 4,32 -0,93 Netaş Telekom. 7,93 8,00 -0,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 2,35 -0,85 Akbank 7,25 7,31 -0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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