Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 6,79 7,72 -12,05 Koza Altın 37,00 40,90 -9,54 Koza Madencilik 6,65 7,08 -6,07 Sabancı Holding 8,44 8,93 -5,49 Bim Mağazalar 65,30 68,90 -5,22 Coca Cola İçecek 33,02 34,76 -5,01 ASELSAN 19,55 20,50 -4,63 Mavi Giyim 37,56 39,34 -4,52 Türk Telekom 4,93 5,16 -4,46 Çemaş Döküm 2,00 2,07 -3,38 İş Bankası (C) 5,66 5,83 -2,92 Kordsa Teknik Tekstil 5,87 6,04 -2,81 Aksa Enerji 3,89 4,00 -2,75 Türk Hava Yolları 12,52 12,86 -2,64 Yapı ve Kredi Bank. 2,27 2,33 -2,58 Ereğli Demir Çelik 10,31 10,58 -2,55 Albaraka Türk 1,20 1,23 -2,44 Şişe Cam 4,03 4,13 -2,42 Bera Holding 1,73 1,77 -2,26 Vestel 8,35 8,54 -2,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

