Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 4,14 4,30 -3,72 İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 TAV Havalimanları 22,56 23,22 -2,84 Şok Marketler 8,73 8,90 -1,91 Soda Sanayii 6,20 6,30 -1,59 Odaş Elektrik 4,23 4,29 -1,40 Coca Cola İçecek 32,56 33,02 -1,39 Türk Traktör 49,24 49,80 -1,12 İş GMYO 0,94 0,95 -1,05 Kartonsan 256,30 259,00 -1,04 Çemaş Döküm 1,98 2,00 -1,00 Netaş Telekom. 7,92 8,00 -1,00 Koza Madencilik 6,59 6,65 -0,90 Türk Telekom 4,89 4,93 -0,81 Anadolu Efes 23,10 23,28 -0,77 Çemtaş 4,57 4,60 -0,65 Aksa 11,02 11,09 -0,63 Tüpraş 112,70 113,40 -0,62 Bera Holding 1,72 1,73 -0,58 Vakıf GMYO 1,78 1,79 -0,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum