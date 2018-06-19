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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 4,14 4,30 -3,72 İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 TAV Havalimanları 22,56 23,22 -2,84 Şok Marketler 8,73 8,90 -1,91 Soda Sanayii 6,20 6,30 -1,59 Odaş Elektrik 4,23 4,29 -1,40 Coca Cola İçecek 32,56 33,02 -1,39 Türk Traktör 49,24 49,80 -1,12 İş GMYO 0,94 0,95 -1,05 Kartonsan 256,30 259,00 -1,04 Çemaş Döküm 1,98 2,00 -1,00 Netaş Telekom. 7,92 8,00 -1,00 Koza Madencilik 6,59 6,65 -0,90 Türk Telekom 4,89 4,93 -0,81 Anadolu Efes 23,10 23,28 -0,77 Çemtaş 4,57 4,60 -0,65 Aksa 11,02 11,09 -0,63 Tüpraş 112,70 113,40 -0,62 Bera Holding 1,72 1,73 -0,58 Vakıf GMYO 1,78 1,79 -0,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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