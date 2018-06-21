Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,47 4,70 -4,89 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85 Yataş 20,78 21,60 -3,80 Alarko Holding 4,70 4,84 -2,89 Halk GMYO 0,74 0,76 -2,63 İpek Doğal Enerji 6,30 6,45 -2,33 Tüpraş 111,70 114,30 -2,27 Mavi Giyim 37,18 38,00 -2,16 Migros Ticaret 18,92 19,33 -2,12 T.S.K.B. 0,93 0,95 -2,11 Enerjisa Enerji 6,19 6,32 -2,06 Odaş Elektrik 4,32 4,41 -2,04 Koza Madencilik 6,31 6,44 -2,02 Halkbank 7,41 7,56 -1,98 Sasa Polyester 8,66 8,83 -1,93 Vakıflar Bankası 4,88 4,97 -1,81 Global Yat. Holding 3,41 3,47 -1,73 Koza Altın 35,92 36,40 -1,32 Şok Marketler 8,06 8,14 -0,98 Kartonsan 264,00 266,50 -0,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

