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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 18:49 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 5,81 6,19 -6,14 İhlas Holding 0,33 0,35 -5,71 Yataş 19,82 20,78 -4,62 ICBC Turkey Bank 4,68 4,90 -4,49 İpek Doğal Enerji 6,05 6,30 -3,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,69 5,92 -3,89 Kardemir (D) 3,97 4,10 -3,17 Global Yat. Holding 3,32 3,41 -2,64 Aksa Enerji 4,07 4,16 -2,16 Göltaş Çimento 44,24 45,14 -1,99 Brisa 6,02 6,14 -1,95 Turkcell 11,50 11,70 -1,71 Ayen Enerji 3,47 3,53 -1,70 Netaş Telekom. 8,27 8,41 -1,66 Anel Elektrik 2,37 2,41 -1,66 Sinpaş GMYO 0,60 0,61 -1,64 Kipa Ticaret 1,94 1,97 -1,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,43 1,45 -1,38 Fenerbahçe Futbol 33,14 33,60 -1,37 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,41 4,47 -1,34(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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