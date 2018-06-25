Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 62,80 69,75 -9,96 Tofaş Oto. Fab. 23,36 25,48 -8,32 ICBC Turkey Bank 4,37 4,68 -6,62 İş Bankası (C) 5,66 6,00 -5,67 Koç Holding 13,72 14,45 -5,05 Garanti Bankası 8,11 8,52 -4,81 Arçelik 15,50 16,22 -4,44 İpek Doğal Enerji 5,79 6,05 -4,30 Akbank 7,06 7,37 -4,21 Doğan Holding 0,92 0,96 -4,17 Aksa 10,83 11,28 -3,99 Yataş 19,06 19,82 -3,83 Alarko Holding 4,52 4,70 -3,83 T. Halk Bankası 7,15 7,43 -3,77 Trakya Cam 4,20 4,36 -3,67 T.S.K.B. 0,92 0,95 -3,16 Türk Traktör 48,94 50,50 -3,09 Şok Marketler 7,95 8,20 -3,05 Brisa 5,84 6,02 -2,99 Vakıflar Bankası 4,76 4,90 -2,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

