Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 6,06 6,47 -6,34 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85 Trakya Cam 4,05 4,20 -3,57 Ülker Bisküvi 18,00 18,57 -3,07 Anadolu Efes 22,94 23,54 -2,55 Çemaş Döküm 2,08 2,13 -2,35 Sabancı Holding 8,61 8,81 -2,27 Mavi Giyim 36,26 37,04 -2,11 TAV Havalimanları 22,20 22,64 -1,94 Arçelik 15,21 15,50 -1,87 İş Bankası (C) 5,57 5,66 -1,59 Ege Endüstri 292,40 296,90 -1,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,92 4,99 -1,40 Koç Holding 13,54 13,72 -1,31 Tüpraş 113,90 115,40 -1,30 Banvit 11,57 11,70 -1,11 Net Holding 1,86 1,88 -1,06 Bim Mağazalar 66,10 66,75 -0,97 Metro Holding 1,06 1,07 -0,93 Ford Otosan 62,30 62,80 -0,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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