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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,43 1,48 -3,38 Çemaş Döküm 2,04 2,10 -2,86 Ford Otosan 60,10 61,85 -2,83 İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33 Soda Sanayii 5,98 6,10 -1,97 Ülker Bisküvi 17,78 18,05 -1,50 Şişe Cam 4,12 4,18 -1,44 Arçelik 15,27 15,47 -1,29 Doğuş Otomotiv 6,99 7,08 -1,27 Anadolu Efes 22,84 23,10 -1,13 Pegasus 24,42 24,68 -1,05 T.S.K.B. 0,95 0,96 -1,04 Doğan Holding 0,97 0,98 -1,02 Coca Cola İçecek 33,54 33,88 -1,00 İş GMYO 0,99 1,00 -1,00 Ereğli Demir Çelik 10,20 10,30 -0,97 Türk Hava Yolları 13,66 13,78 -0,87 Enerjisa Enerji 6,15 6,20 -0,81 Trakya Cam 4,03 4,06 -0,74 Albaraka Türk 1,36 1,37 -0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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