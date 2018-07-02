Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,23 2,43 -8,23 Yataş 20,60 21,26 -3,10 Gersan Elektrik 5,13 5,28 -2,84 İpek Doğal Enerji 5,67 5,81 -2,41 Anadolu Efes 23,04 23,60 -2,37 Tofaş Oto. Fab. 23,50 24,06 -2,33 Mavi Giyim 38,20 39,04 -2,15 Soda Sanayii 6,07 6,20 -2,10 Fenerbahçe Futbol 31,64 32,30 -2,04 Türk Traktör 51,00 52,00 -1,92 Migros Ticaret 20,18 20,54 -1,75 Sinpaş GMYO 0,62 0,63 -1,59 Emlak Konut GMYO 2,00 2,03 -1,48 Coca Cola İçecek 33,44 33,92 -1,42 Borusan Mannesmann 9,17 9,30 -1,40 Beşiktaş Futbol Yat. 2,52 2,55 -1,18 Şok Marketler 8,57 8,67 -1,15 Turkcell 12,03 12,17 -1,15 Enerjisa Enerji 6,13 6,20 -1,13 Koza Madencilik 6,24 6,31 -1,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

