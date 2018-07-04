Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 5,80 6,05 -4,13 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,28 -3,57 İhlas Gayrimenkul 1,36 1,40 -2,86 İhlas Holding 0,39 0,40 -2,50 Bera Holding 2,01 2,06 -2,43 Tüpraş 108,00 110,60 -2,35 Yataş 19,65 20,02 -1,85 Metro Holding 1,07 1,09 -1,83 Soda Sanayii 6,25 6,35 -1,57 GSD Holding 0,71 0,72 -1,39 Çemaş Döküm 2,15 2,18 -1,38 Koza Altın 42,06 42,64 -1,36 Arçelik 15,07 15,27 -1,31 Doğuş Otomotiv 6,84 6,93 -1,30 Vestel 8,93 9,03 -1,11 Trakya Cam 4,23 4,27 -0,94 Şişe Cam 4,31 4,35 -0,92 Gübre Fabrik. 3,65 3,68 -0,82 TAV Havalimanları 22,00 22,18 -0,81 Hürriyet Gzt. 1,30 1,31 -0,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

