Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,84 3,03 -6,27 Özderici GMYO 5,50 5,69 -3,34 İhlas Gayrimenkul 1,54 1,58 -2,53 Gersan Elektrik 5,06 5,18 -2,32 Kipa Ticaret 2,17 2,22 -2,25 Afyon Çimento 6,13 6,27 -2,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,01 7,17 -2,23 Otokar 75,85 77,55 -2,19 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 1,84 -2,17 Vestel 9,02 9,21 -2,06 Şişe Cam 4,35 4,44 -2,03 Mavi Giyim 38,00 38,76 -1,96 İpek Doğal Enerji 5,56 5,67 -1,94 Anadolu Efes 22,46 22,90 -1,92 Anel Elektrik 2,58 2,63 -1,90 Enerjisa Enerji 6,30 6,42 -1,87 Koza Madencilik 6,32 6,44 -1,86 Ülker Bisküvi 17,93 18,26 -1,81 Eczacıbaşı İlaç 3,46 3,52 -1,70 Alarko Holding 4,66 4,74 -1,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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