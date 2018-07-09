Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 11,61 12,10 -4,05 Tekfen Holding 17,29 17,77 -2,70 Global Yat. Holding 3,66 3,75 -2,40 Doğan Holding 1,04 1,06 -1,89 Kipa Ticaret 2,13 2,17 -1,84 Şok Marketler 8,65 8,79 -1,59 Bim Mağazalar 68,30 69,30 -1,44 Türk Telekom 5,50 5,58 -1,43 Migros Ticaret 20,20 20,48 -1,37 Türk Traktör 51,70 52,30 -1,15 Tat Gıda 4,40 4,45 -1,12 Galatasaray Sportif 1,77 1,79 -1,12 Netaş Telekom. 9,45 9,55 -1,05 İş GMYO 0,97 0,98 -1,02 Gersan Elektrik 5,01 5,06 -0,99 Metro Holding 1,06 1,07 -0,93 Tofaş Oto. Fab. 22,94 23,14 -0,86 Çemaş Döküm 2,37 2,39 -0,84 Ege Endüstri 310,50 313,00 -0,80 Anel Elektrik 2,56 2,58 -0,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

