Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 7,87 8,57 -8,17 Vakıflar Bankası 4,69 5,05 -7,13 Turkcell 12,11 12,90 -6,12 Halkbank 7,36 7,84 -6,12 T.S.K.B. 0,96 1,02 -5,88 Göltaş Çimento 46,24 49,12 -5,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 2,46 -5,69 İş Bankası (C) 5,49 5,82 -5,67 Emlak Konut GMYO 1,85 1,96 -5,61 Migros Ticaret 19,08 20,20 -5,54 Akbank 7,25 7,67 -5,48 Anel Elektrik 2,42 2,56 -5,47 Aksa 10,99 11,61 -5,34 Gözde Girişim 2,86 3,02 -5,30 İpek Doğal Enerji 5,24 5,52 -5,07 İş Fin.Kir. 2,71 2,85 -4,91 İhlas Gayrimenkul 1,55 1,63 -4,91 Sasa Polyester 8,86 9,30 -4,73 Türk Hava Yolları 14,30 15,01 -4,73 Sabancı Holding 8,44 8,85 -4,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

