Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 12,33 13,03 -5,37 Kardemir (D) 4,29 4,49 -4,45 Koza Madencilik 5,60 5,82 -3,78 İpek Doğal Enerji 4,81 4,98 -3,41 Yataş 4,58 4,74 -3,38 Koza Altın 38,18 39,00 -2,10 Doğuş Otomotiv 5,99 6,10 -1,80 Ereğli Demir Çelik 10,01 10,16 -1,48 Tümosan Motor ve Traktör 5,13 5,20 -1,35 Tofaş Oto. Fab. 21,24 21,50 -1,21 Alarko GMYO 39,32 39,78 -1,16 Turkcell 11,06 11,18 -1,07 Türk Telekom 4,66 4,71 -1,06 Akbank 6,55 6,62 -1,06 Garanti Bankası 6,92 6,99 -1,00 Albaraka Türk 1,26 1,27 -0,79 Global Yat. Holding 3,25 3,27 -0,61 Net Holding 1,73 1,74 -0,57 Otokar 69,60 70,00 -0,57 Ege Endüstri 300,90 302,30 -0,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

