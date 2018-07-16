Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank. 2,09 2,20 -5,00 Koza Madencilik 5,32 5,60 -5,00 Vakıflar Bankası 3,89 4,07 -4,42 İş Bankası (C) 4,77 4,99 -4,41 Arçelik 11,83 12,33 -4,06 Alarko GMYO 37,80 39,32 -3,87 Halkbank 6,16 6,40 -3,75 Garanti Bankası 6,67 6,92 -3,61 Özderici GMYO 5,50 5,70 -3,51 Koza Altın 36,86 38,18 -3,46 İpek Doğal Enerji 4,66 4,81 -3,12 Migros Ticaret 17,59 18,10 -2,82 Enerjisa Enerji 5,81 5,95 -2,35 İhlas Gayrimenkul 1,41 1,44 -2,08 Anadolu Cam 2,84 2,90 -2,07 Metro Holding 0,95 0,97 -2,06 Şok Marketler 8,56 8,73 -1,95 Mavi Giyim 31,16 31,76 -1,89 Coca Cola İçecek 29,44 29,98 -1,80 Sinpaş GMYO 0,56 0,57 -1,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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