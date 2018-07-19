Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,28 -7,14 İhlas Gayrimenkul 1,51 1,55 -2,58 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,21 6,37 -2,51 Şok Marketler 8,45 8,63 -2,09 İş Bankası (C) 4,77 4,87 -2,05 Soda Sanayii 5,75 5,87 -2,04 Petkim 4,31 4,38 -1,60 Trakya Cam 4,60 4,66 -1,29 Anadolu Efes 20,30 20,56 -1,26 Global Yat. Holding 3,28 3,32 -1,20 Kardemir (D) 4,25 4,30 -1,16 İskenderun Demir Çelik 7,86 7,95 -1,13 Akbank 6,57 6,64 -1,05 Vakıflar Bankası 3,95 3,99 -1,00 Afyon Çimento 5,58 5,63 -0,89 Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 2,45 -0,82 Albaraka Türk 1,26 1,27 -0,79 Halkbank 6,40 6,45 -0,78 Hürriyet Gzt. 1,31 1,32 -0,76 Garanti Bankası 6,73 6,78 -0,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

