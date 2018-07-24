Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 6,64 7,15 -7,13 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 2,20 -6,82 İhlas Gayrimenkul 1,47 1,57 -6,37 Vakıflar Bankası 3,97 4,24 -6,37 Arçelik 11,89 12,66 -6,08 Türk Telekom 4,72 5,02 -5,98 Vestel 8,26 8,78 -5,92 Park Elek.Madencilik 2,94 3,12 -5,77 Gersan Elektrik 4,77 5,06 -5,73 T.S.K.B. 0,84 0,89 -5,62 Migros Ticaret 19,14 20,26 -5,53 Ülker Bisküvi 16,99 17,97 -5,45 Tümosan Motor ve Traktör 5,32 5,61 -5,17 Coca Cola İçecek 29,08 30,62 -5,03 Turcas Petrol 1,70 1,79 -5,03 Yataş 4,38 4,61 -4,99 Global Yat. Holding 3,24 3,41 -4,99 İş Bankası (C) 4,78 5,03 -4,97 Odaş Elektrik 4,99 5,25 -4,95 Halkbank 6,35 6,68 -4,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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