Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,77 2,89 -4,15 Aselsan 27,28 28,42 -4,01 Türk Hava Yolları 16,45 17,12 -3,91 Hürriyet Gzt. 1,29 1,34 -3,73 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,98 6,21 -3,70 Global Yat. Holding 3,25 3,37 -3,56 Sinpaş GMYO 0,56 0,58 -3,45 Turcas Petrol 1,71 1,77 -3,39 Eczacıbaşı İlaç 3,73 3,86 -3,37 Halkbank 6,89 7,12 -3,23 Tekfen Holding 18,32 18,90 -3,07 Karsan Otomotiv 1,60 1,65 -3,03 Albaraka Türk 1,29 1,33 -3,01 Koza Madencilik 6,18 6,35 -2,68 Yataş 4,40 4,52 -2,65 İskenderun Demir Çelik 7,80 8,01 -2,62 Fenerbahçe Futbol 28,24 29,00 -2,62 İhlas Gayrimenkul 1,49 1,53 -2,61 Bera Holding 1,92 1,97 -2,54 Anel Elektrik 2,48 2,54 -2,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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