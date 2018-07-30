Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 9,94 11,96 -16,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,66 5,93 -4,55 İpek Doğal Enerji 5,51 5,64 -2,30 Pegasus 28,70 29,20 -1,71 Migros Ticaret 19,46 19,79 -1,67 TAV Havalimanları 30,10 30,60 -1,63 Koza Altın 41,32 41,96 -1,53 Ak Enerji 0,70 0,71 -1,41 Yataş 4,38 4,44 -1,35 Fenerbahçe Futbol 27,80 28,18 -1,35 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,59 1,61 -1,24 T.S.K.B. 0,86 0,87 -1,15 Bera Holding 1,90 1,92 -1,04 Koza Madencilik 6,09 6,15 -0,98 Enerjisa Enerji 5,96 6,01 -0,83 Sabancı Holding 8,43 8,50 -0,82 İş Fin.Kir. 2,41 2,43 -0,82 Tat Gıda 4,09 4,12 -0,73 İhlas Gayrimenkul 1,48 1,49 -0,67 Kordsa Teknik Tekstil 7,67 7,72 -0,65(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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