Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,65 2,79 -5,02 Doğuş Otomotiv 6,36 6,62 -3,93 TAV Havalimanları 29,02 30,10 -3,59 Trakya Cam 4,40 4,55 -3,24 MLP Sağlık 13,50 13,91 -2,95 Aksa Enerji 4,26 4,38 -2,74 Özderici GMYO 5,04 5,16 -2,33 Göltaş Çimento 47,10 48,20 -2,28 Şok Marketler 8,77 8,95 -2,01 Petkim 4,44 4,53 -1,99 Eczacıbaşı İlaç 3,56 3,63 -1,93 Sasa Polyester 9,75 9,94 -1,91 Anadolu Efes 20,72 21,08 -1,71 Deva Holding 4,29 4,36 -1,61 Şişe Cam 5,00 5,08 -1,57 Borusan Mannesmann 9,49 9,61 -1,25 ASELSAN 27,14 27,46 -1,17 Ülker Bisküvi 17,48 17,68 -1,13 Turcas Petrol 1,77 1,79 -1,12 Coca Cola İçecek 29,68 30,00 -1,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

