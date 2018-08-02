Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,27 -7,41 Metro Holding 0,90 0,97 -7,22 Odaş Elektrik 5,12 5,50 -6,91 Turkcell 12,37 13,24 -6,57 İpek Doğal Enerji 5,18 5,52 -6,16 Tümosan Motor ve Traktör 5,19 5,51 -5,81 Halkbank 6,49 6,89 -5,81 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,50 1,59 -5,66 Gersan Elektrik 4,51 4,78 -5,65 Çemaş Döküm 2,59 2,74 -5,47 İhlas Gayrimenkul 1,39 1,47 -5,44 Yataş 4,15 4,38 -5,25 Fenerbahçe Futbol 26,14 27,58 -5,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,00 2,11 -5,21 Mavi Giyim 34,06 35,92 -5,18 Galatasaray Sportif 1,65 1,74 -5,17 İş GMYO 0,92 0,97 -5,15 Bera Holding 1,85 1,95 -5,13 Gübre Fabrik. 3,33 3,51 -5,13 Akbank 6,74 7,10 -5,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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