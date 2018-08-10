Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 28,00 32,00 -12,50 Sinpaş GMYO 0,48 0,54 -11,11 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,30 1,46 -10,96 Yataş 3,46 3,83 -9,66 Gözde Girişim 2,35 2,60 -9,62 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,75 5,22 -9,00 İpek Doğal Enerji 5,00 5,49 -8,93 Fenerbahçe Futbol 23,70 25,96 -8,71 Odaş Elektrik 4,01 4,38 -8,45 ICBC Turkey Bank 4,92 5,37 -8,38 İş Fin.Kir. 2,04 2,22 -8,11 İskenderun Demir Çelik 8,10 8,79 -7,85 İş Bankası (C) 4,54 4,92 -7,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,26 -7,69 Şekerbank 1,08 1,17 -7,69 Gersan Elektrik 4,11 4,45 -7,64 Bera Holding 1,70 1,84 -7,61 Beşiktaş Futbol Yat. 2,21 2,39 -7,53 Halkbank 6,44 6,96 -7,47 Park Elek.Madencilik 2,71 2,92 -7,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

