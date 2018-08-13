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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 18:39 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 14,98 17,75 -15,61 İş Bankası (C) 3,94 4,54 -13,22 Yapı ve Kredi Bank. 1,67 1,92 -13,02 T.S.K.B. 0,71 0,81 -12,35 Metro Holding 0,79 0,90 -12,22 İhlas Gayrimenkul 1,17 1,33 -12,03 Mavi Giyim 24,72 28,00 -11,71 Garanti Bankası 5,86 6,52 -10,12 Vakıflar Bankası 3,49 3,88 -10,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 1,30 -10,00 Gözde Girişim 2,12 2,35 -9,79 ICBC Turkey Bank 4,45 4,92 -9,55 Şekerbank 0,98 1,08 -9,26 Enerjisa Enerji 5,05 5,56 -9,17 Galatasaray Sportif 1,41 1,55 -9,03 Pegasus 26,60 29,10 -8,59 Odaş Elektrik 3,67 4,01 -8,48 Sinpaş GMYO 0,44 0,48 -8,33 Akbank 6,16 6,71 -8,20 Fenerbahçe Futbol 21,80 23,70 -8,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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