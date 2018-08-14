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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,66 5,35 -12,90 Mavi Giyim 22,48 24,72 -9,06 Enka İnşaat 4,85 5,25 -7,62 Petkim 5,72 6,19 -7,59 MLP Sağlık 12,36 13,25 -6,72 Kordsa Teknik Tekstil 8,50 8,96 -5,13 Turkcell 11,80 12,39 -4,76 Anadolu Efes 22,48 23,56 -4,58 Özderici GMYO 7,10 7,40 -4,05 Global Yat. Holding 3,16 3,28 -3,66 Bim Mağazalar 66,00 68,20 -3,23 Soda Sanayii 7,37 7,60 -3,03 Tekfen Holding 21,02 21,38 -1,68 Şok Marketler 7,87 7,97 -1,25 Ereğli Demir Çelik 11,22 11,36 -1,23 Tofaş Oto. Fab. 21,30 21,54 -1,11 Aksa Enerji 4,26 4,30 -0,93 Kardemir (D) 4,45 4,48 -0,67 Anadolu Cam 3,44 3,46 -0,58 Ülker Bisküvi 17,24 17,27 -0,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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