Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 15,55 17,24 -9,80 Turkcell 10,70 11,80 -9,32 Aksa 10,70 11,74 -8,86 Borusan Mannesmann 7,80 8,52 -8,45 Özderici GMYO 6,50 7,10 -8,45 Türk Traktör 47,50 51,65 -8,03 Türk Hava Yolları 15,89 17,20 -7,62 Pegasus 24,72 26,70 -7,42 Kardemir (D) 4,13 4,45 -7,19 Bera Holding 1,65 1,77 -6,78 Çemtaş 5,66 6,07 -6,75 Kordsa Teknik Tekstil 7,93 8,50 -6,71 Migros Ticaret 14,41 15,44 -6,67 Alarko Holding 4,42 4,73 -6,55 Alarko GMYO 44,96 48,10 -6,53 Ege Endüstri 306,70 327,70 -6,41 Coca Cola İçecek 28,20 30,06 -6,19 MLP Sağlık 11,60 12,36 -6,15 İpek Doğal Enerji 4,68 4,98 -6,02 Gözde Girişim 2,09 2,22 -5,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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