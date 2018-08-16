Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 3,90 4,36 -10,55 İş Fin.Kir. 2,18 2,38 -8,40 Ford Otosan 53,70 58,50 -8,21 Ereğli Demir Çelik 10,43 11,36 -8,19 TAV Havalimanları 24,82 26,90 -7,73 Netaş Telekom. 7,87 8,52 -7,63 Emlak Konut GMYO 1,71 1,85 -7,57 Şişe Cam 5,03 5,43 -7,37 Trakya Cam 4,20 4,53 -7,28 Tekfen Holding 18,43 19,81 -6,97 Anel Elektrik 2,24 2,39 -6,28 Anadolu Cam 3,08 3,27 -5,81 Tofaş Oto. Fab. 20,34 21,56 -5,66 Pegasus 23,40 24,72 -5,34 Çemaş Döküm 2,31 2,44 -5,33 Türk Traktör 45,04 47,50 -5,18 Kardemir (D) 3,92 4,13 -5,08 Soda Sanayii 6,64 6,99 -5,01 Ülker Bisküvi 14,79 15,55 -4,89 Vakıflar Bankası 3,33 3,49 -4,58(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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