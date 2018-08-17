Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hürriyet Gzt. 1,12 1,39 -19,42 Mavi Giyim 22,64 24,00 -5,67 Yataş 3,70 3,90 -5,13 Pegasus 22,24 23,40 -4,96 Ülker Bisküvi 14,08 14,79 -4,80 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 0,23 -4,35 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 1,17 -4,27 Metro Holding 0,72 0,75 -4,00 Doğuş Otomotiv 5,28 5,50 -4,00 Çemaş Döküm 2,22 2,31 -3,90 Doğan Holding 1,32 1,37 -3,65 Tümosan Motor ve Traktör 4,43 4,59 -3,49 Koza Madencilik 5,28 5,47 -3,47 İhlas Gayrimenkul 1,14 1,18 -3,39 Gübre Fabrik. 2,99 3,09 -3,24 Bera Holding 1,58 1,63 -3,07 İpek Doğal Enerji 4,57 4,71 -2,97 Karsan Otomotiv 1,32 1,36 -2,94 ASELSAN 25,10 25,86 -2,94 Emlak Konut GMYO 1,66 1,71 -2,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

