Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,23 1,30 -5,38 İhlas Holding 0,36 0,38 -5,26 Özderici GMYO 6,50 6,84 -4,97 Turkcell 10,60 11,06 -4,16 Tüpraş 118,00 122,90 -3,99 Garanti Bankası 5,95 6,19 -3,88 MLP Sağlık 10,35 10,76 -3,81 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,49 4,66 -3,65 Şok Marketler 7,12 7,38 -3,52 Yapı ve Kredi Bank. 1,68 1,74 -3,45 Koza Madencilik 5,75 5,95 -3,36 Akbank 5,76 5,96 -3,36 Petkim 5,51 5,70 -3,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,23 -3,25 Anadolu Efes 20,90 21,56 -3,06 Turcas Petrol 1,59 1,64 -3,05 Gersan Elektrik 4,01 4,13 -2,91 Yataş 3,73 3,84 -2,86 Karsan Otomotiv 1,38 1,42 -2,82 ICBC Turkey Bank 4,64 4,77 -2,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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