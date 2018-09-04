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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 18:57 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,23 2,38 -6,30 Anadolu Efes 21,98 23,06 -4,68 Ereğli Demir Çelik 11,63 12,06 -3,57 Şok Marketler 6,98 7,20 -3,06 Migros Ticaret 13,21 13,62 -3,01 MLP Sağlık 10,04 10,35 -3,00 İpek Doğal Enerji 4,88 5,02 -2,79 Türk Telekom 3,60 3,70 -2,70 Yataş 3,65 3,75 -2,67 Koza Altın 44,52 45,70 -2,58 Koza Madencilik 5,71 5,86 -2,56 Doğuş Otomotiv 5,70 5,84 -2,40 Eczacıbaşı İlaç 3,69 3,78 -2,38 Global Yat. Holding 3,20 3,27 -2,14 Petkim 5,49 5,61 -2,14 Enerjisa Enerji 5,11 5,22 -2,11 İskenderun Demir Çelik 7,78 7,94 -2,02 Aksa 11,40 11,62 -1,89 Şekerbank 1,04 1,06 -1,89 Türk Traktör 45,38 46,22 -1,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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