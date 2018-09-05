Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 6,12 6,45 -5,12 TAV Havalimanları 30,58 31,74 -3,65 Türk Telekom 3,48 3,60 -3,33 Akbank 5,65 5,81 -2,75 İhlas Holding 0,36 0,37 -2,70 Ford Otosan 66,20 67,90 -2,50 Galatasaray Sportif 1,57 1,61 -2,48 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,23 -2,44 Soda Sanayii 7,73 7,91 -2,28 Beşiktaş Futbol Yat. 2,18 2,23 -2,24 Yataş 3,57 3,65 -2,19 Anadolu Efes 21,50 21,98 -2,18 Sinpaş GMYO 0,45 0,46 -2,17 Fenerbahçe Futbol 22,90 23,40 -2,14 Ereğli Demir Çelik 11,40 11,63 -1,98 Garanti Bankası 5,98 6,10 -1,97 Vestel 8,50 8,67 -1,96 Bim Mağazalar 71,40 72,80 -1,92 İş Fin.Kir. 2,19 2,23 -1,79 Vakıflar Bankası 3,37 3,43 -1,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

