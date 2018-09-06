Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 7,42 7,73 -4,01 Tekfen Holding 19,79 20,52 -3,56 Sasa Polyester 9,90 10,19 -2,85 Tofaş Oto. Fab. 22,54 23,18 -2,76 Şişe Cam 6,14 6,30 -2,54 Sinpaş GMYO 0,44 0,45 -2,22 Alarko Holding 4,90 5,01 -2,20 Göltaş Çimento 43,00 43,94 -2,14 Türk Telekom 3,41 3,48 -2,01 Doğuş Otomotiv 5,57 5,68 -1,94 Fenerbahçe Futbol 22,46 22,90 -1,92 Tat Gıda 4,35 4,43 -1,81 Arçelik 13,00 13,23 -1,74 Anel Elektrik 2,41 2,45 -1,63 Eczacıbaşı İlaç 3,70 3,76 -1,60 Doğan Holding 1,24 1,26 -1,59 Ereğli Demir Çelik 11,26 11,40 -1,23 Alarko GMYO 53,15 53,80 -1,21 Ford Otosan 65,45 66,20 -1,13 Emlak Konut GMYO 1,81 1,83 -1,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

