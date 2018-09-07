Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 2,57 2,69 -4,46 ICBC Turkey Bank 5,18 5,38 -3,72 Trakya Cam 4,63 4,77 -2,94 MLP Sağlık 9,66 9,95 -2,91 Koza Altın 45,30 46,60 -2,79 Şişe Cam 5,97 6,14 -2,77 Doğan Holding 1,21 1,24 -2,42 Tofaş Oto. Fab. 22,06 22,54 -2,13 Park Elek.Madencilik 2,76 2,81 -1,78 Anadolu Cam 3,33 3,39 -1,77 Ege Endüstri 410,70 418,00 -1,75 Tüpraş 124,00 126,20 -1,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,21 -1,65 Ford Otosan 64,45 65,45 -1,53 GSD Holding 0,73 0,74 -1,35 Çemtaş 6,68 6,77 -1,33 T.S.K.B. 0,76 0,77 -1,30 Soda Sanayii 7,33 7,42 -1,21 Enka İnşaat 5,27 5,33 -1,13 Tekfen Holding 19,57 19,79 -1,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

