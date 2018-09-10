Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 50,15 53,10 -5,56 T.S.K.B. 0,72 0,76 -5,26 Tat Gıda 4,12 4,34 -5,07 Koza Altın 43,14 45,30 -4,77 Yapı ve Kredi Bank. 1,61 1,69 -4,73 Netaş Telekom. 8,43 8,82 -4,42 Çemaş Döküm 3,07 3,21 -4,36 Kartonsan 357,90 374,00 -4,30 Net Holding 2,02 2,11 -4,27 Garanti Bankası 5,89 6,15 -4,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,24 -4,17 Doğan Holding 1,16 1,21 -4,13 Ford Otosan 61,85 64,45 -4,03 Park Elek.Madencilik 2,65 2,76 -3,99 İpek Doğal Enerji 4,84 5,03 -3,78 Şekerbank 1,02 1,06 -3,77 Doğuş Otomotiv 5,36 5,56 -3,60 Arçelik 12,68 13,15 -3,57 Vakıflar Bankası 3,24 3,36 -3,57 Ülker Bisküvi 15,40 15,97 -3,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

