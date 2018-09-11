Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 8,90 9,42 -5,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,87 5,13 -5,07 Gözde Girişim 2,51 2,60 -3,46 Tat Gıda 3,98 4,12 -3,40 Yataş 3,53 3,65 -3,29 Anel Elektrik 2,28 2,35 -2,98 Odaş Elektrik 3,64 3,73 -2,41 Sinpaş GMYO 0,43 0,44 -2,27 Global Yat. Holding 3,02 3,09 -2,27 Alarko GMYO 49,10 50,15 -2,09 Net Holding 1,98 2,02 -1,98 Özderici GMYO 7,36 7,50 -1,87 Vakıflar Bankası 3,18 3,24 -1,85 Hürriyet Gzt. 1,07 1,09 -1,83 Göltaş Çimento 41,10 41,84 -1,77 Doğan Holding 1,14 1,16 -1,72 Türk Traktör 44,46 45,16 -1,55 Beşiktaş Futbol Yat. 2,11 2,14 -1,40 Turkcell 10,63 10,78 -1,39 GSD Holding 0,71 0,72 -1,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Fitch, 4 bankanın notlarını indirdi
24 yıldır bu işi yapıyorlar! 30 ülkedeki otellerde kullanılıyor
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum