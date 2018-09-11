Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 8,90 9,42 -5,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,87 5,13 -5,07 Gözde Girişim 2,51 2,60 -3,46 Tat Gıda 3,98 4,12 -3,40 Yataş 3,53 3,65 -3,29 Anel Elektrik 2,28 2,35 -2,98 Odaş Elektrik 3,64 3,73 -2,41 Sinpaş GMYO 0,43 0,44 -2,27 Global Yat. Holding 3,02 3,09 -2,27 Alarko GMYO 49,10 50,15 -2,09 Net Holding 1,98 2,02 -1,98 Özderici GMYO 7,36 7,50 -1,87 Vakıflar Bankası 3,18 3,24 -1,85 Hürriyet Gzt. 1,07 1,09 -1,83 Göltaş Çimento 41,10 41,84 -1,77 Doğan Holding 1,14 1,16 -1,72 Türk Traktör 44,46 45,16 -1,55 Beşiktaş Futbol Yat. 2,11 2,14 -1,40 Turkcell 10,63 10,78 -1,39 GSD Holding 0,71 0,72 -1,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

