Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 6,89 7,36 -6,39 Gözde Girişim 2,40 2,51 -4,38 Yataş 3,40 3,53 -3,68 Soda Sanayii 7,11 7,36 -3,40 Ak Enerji 0,61 0,63 -3,17 Vakıflar Bankası 3,08 3,18 -3,14 Şekerbank 0,98 1,01 -2,97 Kartonsan 345,10 355,50 -2,93 Aksa Enerji 4,01 4,13 -2,91 Enka İnşaat 5,13 5,28 -2,84 Hürriyet Gzt. 1,04 1,07 -2,80 Karsan Otomotiv 1,39 1,43 -2,80 Pegasus 25,98 26,72 -2,77 Eczacıbaşı İlaç 3,53 3,62 -2,49 İpek Doğal Enerji 4,72 4,84 -2,48 MLP Sağlık 8,69 8,90 -2,36 Sinpaş GMYO 0,42 0,43 -2,33 Gübre Fabrik. 2,94 3,01 -2,33 Deva Holding 3,84 3,93 -2,29 Garanti Bankası 5,72 5,85 -2,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

