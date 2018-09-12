Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 6,89 7,36 -6,39 Gözde Girişim 2,40 2,51 -4,38 Yataş 3,40 3,53 -3,68 Soda Sanayii 7,11 7,36 -3,40 Ak Enerji 0,61 0,63 -3,17 Vakıflar Bankası 3,08 3,18 -3,14 Şekerbank 0,98 1,01 -2,97 Kartonsan 345,10 355,50 -2,93 Aksa Enerji 4,01 4,13 -2,91 Enka İnşaat 5,13 5,28 -2,84 Hürriyet Gzt. 1,04 1,07 -2,80 Karsan Otomotiv 1,39 1,43 -2,80 Pegasus 25,98 26,72 -2,77 Eczacıbaşı İlaç 3,53 3,62 -2,49 İpek Doğal Enerji 4,72 4,84 -2,48 MLP Sağlık 8,69 8,90 -2,36 Sinpaş GMYO 0,42 0,43 -2,33 Gübre Fabrik. 2,94 3,01 -2,33 Deva Holding 3,84 3,93 -2,29 Garanti Bankası 5,72 5,85 -2,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
MÜSİAD'dan bankalara 'altın' çağrısı
Yeni Havalimanı'nın ismi ne olacak? İGA'dan açıklama geldi
Dolar/TL son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar güne nasıl başladı? 12 Eylül dolar kuru ve dolar yorumları
Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum