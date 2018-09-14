Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 6,06 6,80 -10,88 Hürriyet Gzt. 0,99 1,05 -5,71 İttifak Holding 3,45 3,65 -5,48 Şişe Cam 5,81 6,03 -3,65 Ford Otosan 61,25 63,30 -3,24 Trakya Cam 4,53 4,68 -3,21 Kardemir (D) 4,30 4,42 -2,71 Soda Sanayii 6,92 7,10 -2,54 Türk Hava Yolları 17,73 18,19 -2,53 Ereğli Demir Çelik 11,00 11,28 -2,48 Turcas Petrol 1,67 1,71 -2,34 Ege Endüstri 430,00 440,00 -2,27 Türk Telekom 3,50 3,58 -2,23 Anadolu Cam 3,18 3,25 -2,15 ICBC Turkey Bank 5,10 5,20 -1,92 İpek Doğal Enerji 4,84 4,93 -1,83 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,17 -1,71 İhlas Gayrimenkul 1,23 1,25 -1,60 Odaş Elektrik 3,73 3,79 -1,58 Bera Holding 1,87 1,90 -1,58(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

