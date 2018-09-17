Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 15,82 17,04 -7,16 İş Bankası (C) 3,90 4,14 -5,80 Migros Ticaret 14,40 15,15 -4,95 Özderici GMYO 5,76 6,06 -4,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,24 -4,17 Garanti Bankası 6,13 6,34 -3,31 Türk Telekom 3,39 3,50 -3,14 Ford Otosan 59,50 61,25 -2,86 Alarko Holding 2,60 2,67 -2,62 Vakıflar Bankası 3,11 3,19 -2,51 Tofaş Oto. Fab. 22,30 22,86 -2,45 Kartonsan 336,00 344,40 -2,44 Odaş Elektrik 3,64 3,73 -2,41 Türk Traktör 45,40 46,42 -2,20 Bera Holding 1,83 1,87 -2,14 Albaraka Türk 1,45 1,48 -2,03 Gözde Girişim 2,49 2,54 -1,97 Şekerbank 1,00 1,02 -1,96 Anadolu Efes 21,62 22,02 -1,82 Yapı ve Kredi Bank. 1,69 1,72 -1,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
BDDK’den swap düzenlemesi
Yerli tohum için önemli adım! Ve ilk hasat gerçekeşti
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Dolar ne kadar? 17 Eylül dolar/TL yorumları
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum