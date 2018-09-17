Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 15,82 17,04 -7,16 İş Bankası (C) 3,90 4,14 -5,80 Migros Ticaret 14,40 15,15 -4,95 Özderici GMYO 5,76 6,06 -4,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,24 -4,17 Garanti Bankası 6,13 6,34 -3,31 Türk Telekom 3,39 3,50 -3,14 Ford Otosan 59,50 61,25 -2,86 Alarko Holding 2,60 2,67 -2,62 Vakıflar Bankası 3,11 3,19 -2,51 Tofaş Oto. Fab. 22,30 22,86 -2,45 Kartonsan 336,00 344,40 -2,44 Odaş Elektrik 3,64 3,73 -2,41 Türk Traktör 45,40 46,42 -2,20 Bera Holding 1,83 1,87 -2,14 Albaraka Türk 1,45 1,48 -2,03 Gözde Girişim 2,49 2,54 -1,97 Şekerbank 1,00 1,02 -1,96 Anadolu Efes 21,62 22,02 -1,82 Yapı ve Kredi Bank. 1,69 1,72 -1,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

