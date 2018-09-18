Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,40 1,47 -4,76 Odaş Elektrik 3,51 3,64 -3,57 Mavi Giyim 32,94 34,12 -3,46 Ak Enerji 0,58 0,60 -3,33 Özderici GMYO 5,59 5,76 -2,95 Şok Marketler 8,30 8,54 -2,81 İhlas Holding 0,36 0,37 -2,70 Metro Holding 0,85 0,87 -2,30 İş Fin.Kir. 2,19 2,24 -2,23 Tat Gıda 4,09 4,18 -2,15 Vestel 8,43 8,61 -2,09 Tüpraş 129,30 131,50 -1,67 Borusan Mannesmann 8,68 8,80 -1,36 Ülker Bisküvi 15,64 15,82 -1,14 Emlak Konut GMYO 1,82 1,84 -1,09 Özak GMYO 2,08 2,10 -0,95 Kordsa Teknik Tekstil 9,31 9,39 -0,85 Ereğli Demir Çelik 11,01 11,09 -0,72 Otokar 69,65 70,15 -0,71 Migros Ticaret 14,30 14,40 -0,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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