Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 327,60 345,00 -5,04 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,25 -4,00 Sinpaş GMYO 0,43 0,44 -2,27 Soda Sanayii 7,14 7,29 -2,06 Bim Mağazalar 76,70 77,90 -1,54 Alarko GMYO 50,30 51,05 -1,47 Çemtaş 7,07 7,15 -1,12 Çemaş Döküm 3,61 3,65 -1,10 İş GMYO 0,92 0,93 -1,08 Tofaş Oto. Fab. 22,28 22,50 -0,98 Ülker Bisküvi 15,50 15,64 -0,90 Turkcell 11,12 11,22 -0,89 Alarko Holding 2,58 2,60 -0,77 Özderici GMYO 5,55 5,59 -0,72 Albaraka Türk 1,49 1,50 -0,67 Galatasaray Sportif 1,63 1,64 -0,61 Enka İnşaat 5,23 5,26 -0,57 Net Holding 2,03 2,04 -0,49 İskenderun Demir Çelik 8,65 8,69 -0,46 Mavi Giyim 32,80 32,94 -0,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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